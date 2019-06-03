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Гусєв пояснив, чому ніколи б не погодився на переїзд в Росію

23:39 418 Читать на русском
Гусєв пояснив, чому ніколи б не погодився на переїзд в Росію
Олег Гусєв / Reuters

Колишній хавбек київського Динамо Олег Гусєв навіть не задумувався над переїздом в російський чемпіонат.

Легенда столичної команди розповів про пропозиції, які отримував від російських клубів.

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"На мене виходила Кубань в кінці 2015 року. Відмовити їм було не важко, тоді вже ситуація сталася. Україна – Росія, навіть не думав. Спочатку Селезньов туди перейшов, дзвонив мені і говорив: "Давай, чекають". Відповів: "Спасибі".

Я не міг поїхати в той момент в Росію, ні за які пряники. І в Динамо непогано годував сім'ю. Так, в Динамо закінчувався контракт, але все одно на хліб з маслом вистачало, я ж не на останні жив. Всіх грошей не заробиш", – сказав Гусєв в ефірі Youtube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, Олег Гусєв закінчив професіональну кар'єру у 2018 році.

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