"Чи важко команді налаштовуватися на матч відразу після перельоту? Таке вже не вперше. На другому зборі ми теж грали одразу з Лудогорцем і перемогли, як і зараз. Я думаю, краще для футболістів грати, ніж тренуватися. Тому вони із задоволенням виконали те, що від них вимагалося, і заслужено перемогли.

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Ми з першого дня працювали над тактикою. Спочатку були фізичні навантаження, а потім робота з м'ячем і через ігри набирали форму. В Іспанії у нас було менше матчів, але все одно була і тактична, і технічна підготовка. І зараз так само. Просто збільшується ігровий час, який футболісти проводять на полі – тепер вони грають не по одному тайму, а по 60-70 хвилин або весь матч.

Ми поки не награємо основний склад. Наразі використовуємо різні поєднання футболістів, а вже ближче до початку чемпіонату визначатимемося з основою.

Після того, як ми стали чемпіонами, друге місце для нас – не те, на яке ми сподівалися. Але вся боротьба ще попереду. Ми налаштовуємося на неї, а хлопці з енергією готуються, щоб у другому колі виправити ситуацію", – сказав Гусєв у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на два очки.

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