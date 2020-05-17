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Гусєв обрав свого улюбленого спортсмена поза футболом та намагається його наслідувати

17:13 383 Читать на русском
Гусєв обрав свого улюбленого спортсмена поза футболом та намагається його наслідувати
Олег Гусєв / Фото УАФ

Легенда Динамо та збірної України Олег Гусєв зізнався, що футбол – не є єдиним видом спорту у його житті.

"Симпатизую професіональним тенісистам. Найбільше мені імпонує Роджер Федерер, намагаюся регулярно стежити за його матчами і досягненнями.

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Окрім футболу сам граю тільки у великий теніс, саме до цієї гри найбільше лежить душа під час відпустки або вихідних", – цитує Гусєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Олег провів у київському клубі майже всю кар'єру, Гусєв захищав кольори "біло-синіх" у 2003-2018 роках.

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