УАФ навіть не розпочинала офіційні переговори з керівництвом Динамо, стверджує Meta-ratings.

Наставник збірної Казахстану здав позитивний тест на коронавірус – за чотири дні гра з Україною

Олександр Петраков хотів бачити легенду київського клубу у своєму штабі. Гусєв також був не проти поєднання роботи у Динамо та збірній України, однак наразі цього не станеться. Склад помічників Петракова виглядає так – Андрій Анненков, Олександр Шовковський, В'ячеслав Кернозенко (тренер воротарів), В'ячеслав Руженцев і Іван Баштовий.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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