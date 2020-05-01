Гусєв назвав оригінальну причину, чому не перейшов би в Шахтар

Легенда Динамо Олег Гусєв зізнався, що не зміг би зрадити київському клубу.

"Чи погодився б на пропозицію від Шахтаря? Ні. Думаю, ніхто такої пропозиції і не зробив би.

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Я не підходжу під стиль Шахтаря", – сказав Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Олег провів у київському клубі майже всю кар'єру, Гусєв захищав кольори "біло-синіх" у 2003-2018 роках. Зараз колишній хавбек працює тренером у молодіжці Динамо.

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