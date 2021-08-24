Український фахівець Олег Гусєв отримав запрошення від Олександра Петракова долучитись до тренерського штабу збірної України, повідомляє 1927.kiev.ua.

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Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" хоче бачити Олега серед своїх помічників, оскільки основний кістяк футболістів національної команди – динамівський і Гусєв є авторитетною футбольною постаттю. Однак, як зазначає джерело, керівництво "біло-синіх" поки не бажає відпускати свого коуча у національну команду, мотивуючи своє рішення великою кількістю роботи в самому Динамо.

До слова, Петраков раніше заявляв, що у його тренерському штабі залишилось ще одне вакантне місце.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Гусєв перейшов на тренерську роботу, ставши асистентом Юрія Мороза у молодіжній команді Динамо. В липні 2020 року став асистентом Мірчі Луческу у головній команді киян.

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