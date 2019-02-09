Гусєв: Коли хлопцям в Динамо кажу, що у мене 98 матчів за збірну України, вони не розуміють

Колишній хавбек Динамо та збірної України Олег Гусєв зізнався, що незадоволений рішенням Михайла Фоменка, який не дав йому провести 100 поєдинків у складі національної команди.

"Тренер (Михайло Фоменко – прим. "Футбол 24") викликав мене і сказав: "Ми ось з колегами порадилися і вибрали 23 людини. Ти ось туди не потрапляєш". Чи був упевнений, що поїду? Ні. З цим тренером я ніколи ні в чому впевнений не був. Як я з ним? Нормально. Я підлеглий.

Я коли хлопцям з інших країн в Динамо розповідаю, що у мене 98 матчів за збірну, вони не розуміють. Кажуть: "Як? У нас якщо в людини 98 поєдинків, її на одній нозі випустять і дадуть, щоб її привітали". А я кажу, що в нашій країні по-іншому.

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До Євро ми в березні грали товариський матч з Уельсом в Києві. У мене було 98. І вони зробили одну заміну, а дозволено було сім. Коли у них запитали, відповідь: "Ще буде час".

Гаразд, якщо ти вважаєш, що Гусєв вже не готовий до збірної. Але ти ж дивишся: 13 років в збірній, 98 матчів. Виклич і скажи: "Ось ми зараз дамо зіграти, 5 хвилин з румунами, але на Євро ти не їдеш, є сильніші футболісти".

Чи заспокоїло б це мене? Це було б по-людськи. Чи дуже мене це образило? Ну так. Тяжко переживав це", – розповів Гусєв в ефірі Youtube-каналу Зе Интервьюер.

Нагадаємо, 35-річний Олег Гусєв останній матч за збірну України провів у 2016 році. Зараз екс-хавбек входить у тренерський штаб молодіжної команди Динамо.

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