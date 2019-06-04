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Гусєв: Кого зараз поставити тренером Динамо? Нема гарантії, що іноземець дасть результат

08:24 180 Читать на русском
Гусєв: Кого зараз поставити тренером Динамо? Нема гарантії, що іноземець дасть результат
Олег Гусєв / ФК Динамо

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олег Гусєв прокоментував ситуацію з призначенням головного тренера "біло-синіх". Сам екс-динамівець наразі працює у тренерському штабі молодіжної команди.

Нагадаємо, майбутнє Олександра Хацкевича в Динамо досі невідоме. Контракт білоруського тренера підійшов до завершення, а сторони наразі не домовились про продовження співпраці.

"Я взагалі перестану дивитись матчі збірної України", – Гусєв різко висловився щодо натуралізації Мораєса

"Кого зараз поставити тренером? Хацкевич – динамівське серце, Ребров – динамівське серце. Чому ніхто не говорить, що Ребров з динамівським серцем двічі чемпіонат виграв? Згадують про динамівське серце, коли якісь невдачі. Той же Дем'яненко чемпіонат вигравав, Кубок вигравав. Так, в єврокубках не виходило.

А де гарантія, що іноземець дасть результат? Це президент вирішує, він замовляє музику.

Можливо, колись очолю Динамо. Спочатку все треба робити поступово, поки хочу набратися досвіду", – розповів Гусєв в ефірі Вацко Light.

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Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Олег Гусєв Олег Гусєв Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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