Гусєв: Кого зараз поставити тренером Динамо? Нема гарантії, що іноземець дасть результат

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олег Гусєв прокоментував ситуацію з призначенням головного тренера "біло-синіх". Сам екс-динамівець наразі працює у тренерському штабі молодіжної команди.

Нагадаємо, майбутнє Олександра Хацкевича в Динамо досі невідоме. Контракт білоруського тренера підійшов до завершення, а сторони наразі не домовились про продовження співпраці.

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"Кого зараз поставити тренером? Хацкевич – динамівське серце, Ребров – динамівське серце. Чому ніхто не говорить, що Ребров з динамівським серцем двічі чемпіонат виграв? Згадують про динамівське серце, коли якісь невдачі. Той же Дем'яненко чемпіонат вигравав, Кубок вигравав. Так, в єврокубках не виходило.

А де гарантія, що іноземець дасть результат? Це президент вирішує, він замовляє музику.

Можливо, колись очолю Динамо. Спочатку все треба робити поступово, поки хочу набратися досвіду", – розповів Гусєв в ефірі Вацко Light.

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