Екс-півзахисник збірної України Олег Гусєв пригадав матчі з Грецією (0:0, 0:1) у відборі чемпіонату світу 2010 року.

"Перед жеребкуванням плей-офф збірна України потрапила до другого кошика. У першому були Франція, Португалія, Росія та Греція. Нам дісталися греки, і це був сприятливий жереб.

Гусєв пригадав матч збірної України, який хотів би переграти

У когось могло скластися враження, що команда розслабилася, але про це не могло бути й мови. Всі розуміли, що на кону чемпіонат світу, всі хотіли туди потрапити. В Афінах ми зіграли 0:0, хоча повинні були забивати хоча б один гол. У мене були моменти, у другому таймі Андрій Шевченко взагалі віддав пас один на один, але я погано обробив м'яч і шанс втратив. Не потрапив потім в основу на матч-відповідь.

Не знаю, чому ми проводили його в Донецьку, але там був якийсь шум з квитками. Донбас Арена виявилася напівпорожньою в такому надважливому матчі. Та й нефартове це місто для національної команди, хоч я там в ній і дебютував. Наша збірна не виграла там жодного матчу. Ми і на Євро-2012 двічі поступилися у Донецьку. З французами дощ пішов, з англійцями судді помилилися", – цитує Гусєва видання Zbirna.com.

Нагадаємо, Олег дебютував за "синьо-жовтих" у товариському матчі проти Румунії – 20 серпня 2003 року у Донецьку збірна України поступилась з рахунком 0:2.

"Я гостював у домі Марадони": він товаришує із Чілавертом, виховував Сімеоне і зірок для Металіста та Динамо