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Гусєв, Девіч, Едмар та інші тренери отримали диплом категорії "А"

19:22 231 Читать на русском
Гусєв, Девіч, Едмар та інші тренери отримали диплом категорії "А"
Марко Девіч та Едмар / фото із соцмереж

Відразу кілька екс-футболістів збірної України отримали тренерські ліцензії категорії "А" UEFA.

Фотографію новоспечених фахівців у соцмережі Instagram опублікували Едмар та Марко Девіч.

Шацьких, Калініченко та ще 19 тренерів отримали тренерську ліцензію PRO

Серед тих, хто отримав диплом, – колишній півзахисник Динамо Олег Гусєв, екс-хавбек Металіста Едмар, нападник Сабаха Марко Девіч, який відомий за своїми виступами за той же Металіст, екс-тренер Вереса Володимир Гоменюк, а також півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко.

В Україні диплом категорії "А" дає можливість ставати тренером команд Першої та Другої ліг або асистентом головного тренера в команді вищого дивізіону.

Теги
Едмар Едмар Сергій Кравченко Сергій Кравченко Володимир Гоменюк Володимир Гоменюк Олег Гусєв Олег Гусєв Марко Девіч Марко Девіч
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