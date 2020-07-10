Гусєв – про прихід Шевченка у збірну України перед Євро-2016: Не було враження, що це майбутній головний тренер

Знаменитий екс-хавбек Динамо та збірної України пригадав перші місяці Андрія Шевченка у статусі тренера "синьо-жовтих", а також непотрапляння в заявку на Євро-2016.

Нагадаємо, Михайло Фоменко в останній момент вирішив не брати Гусєва на чемпіонат Європи-2016. Півзахисник провів за національну команду 98 поєдинків.

"Десь проскакували думки про те, що можу не потрапити в заявку на форум, але на підготовчий збір потрапив. Однак, проводжали на Євро в Києві одних, а в першому спарингу з Румунією грали трохи інші. Команда виграла, і ось тоді стало зрозуміло, що, можливо, пора пакувати валізи. Наступного дня я і поїхав додому.

Збірна України проти топ-суперників у Лізі націй – відомі міста-господарі усіх домашніх поєдинків команди Шевченка

Потрібно віддати належне Михайлу Фоменку за те, що він сам мене викликав і все сказав. Знаю тренерів, які передають таке через помічників. Кажуть, що це непросто – оголошувати футболісту, що він тобі не потрібен. Я тоді нічого не питав. Зібрав речі і полетів. Чемпіонат Європи, звичайно, дивився, причому майже всі матчі. Раніше якось не виходило – то самі грали, то збори були. А тут – відпустка.

Збірна, звичайно, розчарувала, але чому так сталося, я не знаю. Не був у команді, тому не стану судити. Не думаю, що тоді на гру міг якось вплинути Андрій Шевченко, який з'явився у штабі на початку 2016-го. З нами, старожилами, він тісніше спілкувався, а іншими поводився, як звичайний асистент. Не було враження, що це майбутній головний тренер", – розповів знаменитий екс-півзахисник Команда №1.

До слова, зараз 37-річний Гусєв входить у тренерський штаб Юрія Мороза в Динамо U-21.

"Ващук стверджує своє – це йому Суркіси мстять за Спартак": Олег Гусєв – про скандальний борг і осад від збірної України