Гусін-молодший покинув Полісся

Футбольний клуб Полісся, який представляє Другу лігу України, оголосив про припинення співпраці з Андрієм Гусіним-молодшим.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило, що захисник команди Андрій Гусін покинув клуб за обопільною згодою сторін.

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До слова, Гусін-молодший приєднався до команди влітку 2017 року, а згодом підписав контракт, який був розрахований на сезон 2018/19.

Нагадаємо, що раніше футболіст виступав у складі Динамо-2(Київ) та Буковини (Чернівці).

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