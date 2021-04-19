"А ось і гуру PowerPoint-Суперліги повиповзали з темного бару в 5 ранку, сп'янілі від егоїзму та відсутності солідарності.

Аталанта та ще 2 клуби Серії А вимагають дискваліфікувати Інтер, Мілан і Ювентус

УЄФА, європейські ліги та Ла Ліга готувалися – вони отримають гідну відповідь", – написав Тебас у своєму твіттері.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі