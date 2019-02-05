Гурський, Чучман та Шестаков перейшли у Верес

Рівненський Верес оголосив про підписання нових виконавців.

Верес підписав одразу трьох нових виконавців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кар'єру у Рівному продовжать захисник Андрій Гурський та хавбеки Михайло Шестаков і Станіслав Чучман.

Останнім клубом 30-річного Гурського був Миколаїв, за який він у цьому сезоні провів 10 матчів. 28-річний Чучман теж грав за Миколаїв, в його активі 14 матчів в цьому сезоні. 28-річний Шестаков в осінній частині сезону грав за вінницьку Ниву, провів 20 матчів і забив 7 голів.

Зараз Верес займає 6-е місце в групі А Другої ліги України.

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