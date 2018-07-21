Гуркюфф підписав контракт із Діжоном

Колишній півзахисник збірної Франції Йоан Гуркюфф підписав контракт із середняком Ліги 1 Діжоном.

32-річний півзахисник уклав угоду з "гірчичними", повідомляє офіційний сайт Діжона.

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Гуркюфф підписав однорічний контракт. На Стад Гастон Жерар найкращий гравець Франції-2009 і чемпіон у складі Бордо перебрався в статусі вільного агента. Діжон у минулому сезоні зайняв 11-те місце в чемпіонаті Франції.

У сезоні 2017/18 Йоан Гуркюфф захищав кольори Ренна й провів 10 матчів у Лізі 1, в яких відзначився одним голом. Раніше хавбек грав за Мілан, Бордо та Ліон. У складі збірної Франції новачок Діжона взяв участь у провальному ЧС-2010, на якому "триколірні" не змогли вийти з групи.