Гурбанов: У матчі з Ворсклою все вирішив один удар, винен воротар

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов прокоментував поразку полтавській Ворсклі у матчі 3 туру Ліги Європи.

"Засмучені. Ми дуже хотіли перемогти. Було важко. Суперник уважно діяв в обороні. Один удар все вирішив. У таких матчах нам треба було розумніше будувати свої атаки. Деякі атаки виходили, але ми не змогли реалізувати їх. Не думаю, що варто тиснути на футболістів після такої гри.

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У хлопців накопичилася втома. Графік досить щільний. Десь позначилася майстерність для реалізації своїх моментів. В таких складних ситуаціях треба ще більше працювати і долати труднощі. Не сказав би, що у нас чорна смуга. Просто до таких ситуацій треба бути готовими.

Мабуть, у голі винен воротар. Удар був з дальньої дистанції. Такі м'ячі треба брати", – цитує Гурбанова Azerisport.

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