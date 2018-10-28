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Гурбанов: У матчі з Ворсклою все вирішив один удар, винен воротар

25 жовтня 23:35 384 Читать на русском
Гурбанов: У матчі з Ворсклою все вирішив один удар, винен воротар
Гурбан Гурбанов / Фото: Azerisport

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов прокоментував поразку полтавській Ворсклі у матчі 3 туру Ліги Європи.

"Засмучені. Ми дуже хотіли перемогти. Було важко. Суперник уважно діяв в обороні. Один удар все вирішив. У таких матчах нам треба було розумніше будувати свої атаки. Деякі атаки виходили, але ми не змогли реалізувати їх. Не думаю, що варто тиснути на футболістів після такої гри.

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У хлопців накопичилася втома. Графік досить щільний. Десь позначилася майстерність для реалізації своїх моментів. В таких складних ситуаціях треба ще більше працювати і долати труднощі. Не сказав би, що у нас чорна смуга. Просто до таких ситуацій треба бути готовими.

Мабуть, у голі винен воротар. Удар був з дальньої дистанції. Такі м'ячі треба брати", – цитує Гурбанова Azerisport.

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Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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Ліга Європи Карабах - Ворскла Карабах Карабах Гурбан Гурбанов Гурбан Гурбанов
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