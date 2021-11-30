"Навіть, коли пропустили цей гол, була віра, що заб'ємо, але не забили. Програли дуже багато підбирань.

Олександрія – Зоря – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Нам не вистачає креативу попереду – Ковальця не вистачає, який може взяти на себе гру, увійти з м'ячем у штрафний майданчик суперника", – сказав Гура у програмі EXTRA TIME.

Нагадаємо, Кирило Ковалець зазнав травми у матчі 11-го туру УПЛ проти Ворскли (17 жовтня), невдало вивернувши коліно під час приземлення. Гравця було прооперовано в Італії і за прогнозами лікарів терміни його відновлення становитимуть від 4 до 6 місяців.

Після 16-ти турів Олександрія у турнірній таблиці йде сьомою, маючи у своєму активі 23 очки.

Зоря втримала мінімальну перемогу над Олександрією