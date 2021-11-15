"Приїхав на перегляд хлопець із Франції, нападник. Забив сьогодні гол (у спарингу з Інгульцем – прим.). Не буду нічого про нього говорити.

Олександрія прагне підписати Калітвінцева – Десна озвучила умови трансферу свого лідера

Інтерес до Калітвінцева? Поки що це лише інсайди. А так нічого. Те, що розмовляють, – це одне. А конкретики не було. Не можу нічого сказати. Має чинний контракт. Як ми можемо розмовляти про людину, яка ще на контракті? Він би підійшов будь-якій команді, кожен тренер хотів би такого футболіста", – поділився Гура у коментарі Футбол News.

Додамо, що Олександрію пов'язували з інтересом до Калітвінцева. Контракт Владислава з Десною розрахований до 30 червня 2023 року. Раніше повідомлялося про значну заборгованість чернігівського клубу перед своїми гравцями. У поточному сезоні Владислав провів за сіверян 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Десна впевнено обіграла Львів завдяки шедевру Калітвінцева – чернігівці перервали 5-матчеву серію без перемог