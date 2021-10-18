"У Кирила Ковальця все серйозно. Там підозра на хрести, меніск.

Жахлива травма Ковальця у відеоогляді матчу Олександрія – Ворскла – 1:2

У першому таймі припустилися двох помилок, отримали два необов'язкові голи. Ну як необов'язкові – якщо нам забили, значить обов'язкові. Просто помилки допустили. У другому таймі можу тільки зняти капелюха перед хлопцями і тим, як вони билися", – заявив Гура в коментарі каналу "Футбол".

Додамо, що Ковалець зазнав травми в середині першого тайму, невдало вивернувши коліно під час приземлення. У поточному сезоні півзахисник Олександрії провів 11 матчів, в яких оформив один гол та 2 асисти.

Ворскла втримала перемогу над Олександрією у феєричному матчі з дублем Рангеля, трьома вилученнями й жахливою травмою