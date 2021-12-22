Гура підтвердив можливі трансфери Олександрії цієї зими
Головний тренер Олександрії Юрій Гура окреслив плани клубу на цю зиму.
"Чи плануються трансфери? Підсилення не буде зайвими. Сподіваюсь, воно відбудеться. Ми вже ведемо роботу в цьому напрямку.
Верес може отримати підсилення з Динамо та Шахтаря – Суркіс дав попередню згоду
Що ж стосується самих зборів, то після зимових канікул 10 січня збираємося в Олександрії, 16-го проведемо двосторонню гру, а 19 січня вирушимо до Туреччини. Там заплановано два збори. А вже звідти прилітаємо на домашню гру зі Львовом.
Переговори щодо можливих спарингів тривають, тому говорити, з ким вони будуть ще зарано. Ми обов’язково повідомимо про своїх суперників, щойно досягнемо остаточних домовленостей", – наводиить слова Гури офіційний сайт Олександрії.
Додамо, що підопічні Гури пішли на зимову перерву на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 26 пунктів. Відставання від п'ятого місця складає 7 очок.
Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ