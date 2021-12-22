"Чи плануються трансфери? Підсилення не буде зайвими. Сподіваюсь, воно відбудеться. Ми вже ведемо роботу в цьому напрямку.

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Що ж стосується самих зборів, то після зимових канікул 10 січня збираємося в Олександрії, 16-го проведемо двосторонню гру, а 19 січня вирушимо до Туреччини. Там заплановано два збори. А вже звідти прилітаємо на домашню гру зі Львовом.

Переговори щодо можливих спарингів тривають, тому говорити, з ким вони будуть ще зарано. Ми обов’язково повідомимо про своїх суперників, щойно досягнемо остаточних домовленостей", – наводиить слова Гури офіційний сайт Олександрії.

Додамо, що підопічні Гури пішли на зимову перерву на шостому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 26 пунктів. Відставання від п'ятого місця складає 7 очок.

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