"Кирило Ковалець потихеньку відновлюється – щоправда, не у спільній групі, а під керівництвом реабілітолога. Те саме можна сказати і про Тимура Стецькова. Обидва мають приїхати та продовжити роботу в Олександрії. До розташування клубу прибудуть також Сергій Гринь та Сергій Рибалка. Подивимося на їхній стан після приїзду.

Легіонери Олександрії боялись повертатись в Україну після відпустки – все через можливе вторгнення Росії

Денис Устименко, який отримав травму, робить МРТ, в лазареті поки що перебувають Денис Костишин і Юрій Копина. Мені, як тренеру, дуже хочеться, щоб до весняної частини сезону всі футболісти підійшли здоровими. Це найголовніше", – розповів Гура у коментарі meta-ratings.

Додамо, що олександрійці повернуться в сезон 26 лютого матчем зі Львовом. Команда наразі посідає шосте місце в УПЛ, маючи в активі 26 пунктів.

Динамо обіграло РФШ перед відновленням УПЛ – Шапаренко і юний українець дарують надію, 2 різні тайми насторожують