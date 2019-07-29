"Гуляв, наче мені було 15 років", – Марадона опублікував відео після операції

Легендарний футболіст Дієго Марадона опублікував відео з клініки, де він ходив після операції.

Найкращий гравець ХХ століття Дієго Армандо Марадона у своєму Instagram поділився враженнями після операції на нозі.

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"Сьогодні я ходив, наче мені було 15 років. Дуже дякую своєму хірургу Дієго Ейхарчету і всім, хто піклується про мене в клініці", – написав Марадона.

Окрім ноги колишній нападник збірної Аргентини має проблеми з плечем і також буде змушений зробити операцію.