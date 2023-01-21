Нещодавно стало відомо, що 29-річний лідер збірної Марокко запропонував свої послуги Барселоні, хоч ще має 2 роки контракту з Челсі. Гулліт оцінив можливий трансфер.

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"Зієш грає за Марокко так, як я ніколи не бачив, щоб він грав за "синіх". Та й не лише він. Гадаю, Челсі інколи ставить гравців на позиції, які їм не підходять. Йому треба грати лише на правому фланзі.

Цікаво. Думаю, що в Іспанії він би розкрився. У мене є враження, що в Англії він ніколи не досягне рівня, який мав в Аяксі. Я б хотів побачити його в Іспанії, він може досягнути вершин. Зієш би ідеально вписався у Барселону", – цитує Рууда Yard Barker.

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