ФІФА відсторонила на 12 місяців захисника Алавеса Факундо Гарсеса та ще шістьох футболістів, які виступали за збірну Малайзії.

Як інформує cope.es, ФІФА оголосила про серйозні санкції щодо низки гравців і Федерації футболу Малайзії. Як повідомила дисциплінарна комісія організації, аргентинський захисник Алавеса Факундо Гарсес, який виступав за збірну Малайзії, та ще шість гравців отримали 12-місячну дискваліфікацію від будь-якої футбольної діяльності.

Причиною стали порушення, пов’язані з використанням підроблених документів для участі у кваліфікації Кубка Азії-2027. Малайзійська федерація футболу, яка подала запити до ФІФА із неправдивими даними, оштрафована на 37550 тисяч євро.

Під санкції потрапили також Габріель Палмеро, Родріго Холгадо, Іманол Мачука, Жоау Фігуейредо, Джон Ірасабаль та Ектор Хевел. Усі вони, як і Гарсес, зіграли 10 червня проти В’єтнаму у третьому відбірковому раунді Кубка Азії-2027. Крім дискваліфікації, кожен із футболістів має сплатити штраф у розмірі 2 тисяч євро. Питання про їхню подальшу можливість представляти збірну Малайзії передано на розгляд Футбольного трибуналу ФІФА.

Федерація Малайзії та гравці можуть протягом десяти днів оскаржити санкції в апеляційній інстанції.

