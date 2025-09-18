Нива Тернопіль перемогла Полтаву у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24."

Тернопільська Нива у матчі 1/16 фіналу Кубка України впевнено розібралася з Полтавою, не залишивши супернику шансів.

Підозра у договірному матчі: букмекери закрили лінію на сенсаційний поєдинок у Кубку України

На 39-й хвилині рахунок відкрив Денис Резепов, який замкнув подачу з флангу. Після перерви господарі продовжили тиск і подвоїли перевагу завдяки комбінації Михальчука з Вишинським. Крапку в грі поставив Давидов, розстрілявши ворота з кількох метрів.

У підсумку – 3:0, і саме Нива виходить до 1/8 фіналу Кубка України.

Полтава повторила невдачу Карпат, вилетівши від тернопільської Ниви з Кубка України – клуб УПЛ зазнав розгрому