Про відхід 49-річного функціонера "синьо-гранатові" оголосили на своєму офіційному сайті.

Ревертер звільняється за сімейними обставинами, але ще виконуватиме свої обов'язки до призначення нового гендиректора. Ферран розпочав роботу в Барселоні у липні 2021 року. Він керував стратегічним планом розвитку на 2021-2026 роки і зумів досягти часткової реструктуризації боргу клубу, зменшення фонду оплати праці та підписання нових спонсорських угод.

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"Майже рік тому я залишив Німеччину і повернувся в Барселону. Я прийняв виклик, який запропонував мені Жоан Лапорта. Ці кілька місяців були захоплюючими, я доклав багато зусиль і клуб досяг певних успіхів. Але тепер настав час присвятити себе тому, через що я повернувся в Барселону. Це моя сім'я", – заявив Ревертер.

Щоправда, іспанські ЗМІ повідомляють про наявність певних розбіжностей у Феррана Ревертера з іншими посадовцями клубу. Зокрема, La Vanguardia стверджує, що він не був згоден з Жоаном Лапортою стосовно підписання спонсорської угоди зі Spotify, яка дає шведській компанії право на перейменування Камп Ноу.

Каталонський бізнесмен, який минулого року замінив Оскара Грау, став першим призначенням Жоана Лапорти після повернення того на посаду президента Барси. Раніше він розвивав німецьку групу компаній MediaMarktSaturn.

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