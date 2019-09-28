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Гуарін став гравцем Васко да Гами

00:40 64 Читать на русском
Гуарін став гравцем Васко да Гами
Фредді Гуарін / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник міланського Інтера офіційно перейшов у бразильський Васко да Гаму.

Клуб із Ріо-де-Жанейро Васко да Гама на своєму офіційному сайті оголосив про підписання колумбійського півзахисника Фредді Гуаріна.

Офіційно: Гуарін - гравець "Шанхай Шеньхуа" (ФОТО)

33-річний хавбек приєднався до бразильського клубу на правах вільного агента. Останні два з половиною роки Гуарін виступав за китайський Шанхай Шеньхуа, куди перебрався з міланського Інтера. Влітку 2019 року термін контракту Гуаріна з китайським клубом закінчився і з того часу півзахисник займався пошуками нової команди.

На рахунку Гуаріна 58 матчів і 4 забитих м'ячі за збірну Колумбії, однак востаннє гравець викликався у національну команду ще в 2015 році.

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Світ Васко да Гама Васко да Гама Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа Інтер Інтер Фредді Гуарін Фредді Гуарін
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