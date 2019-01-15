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Гуанчжоу Евергранд викупив Паулінью в Барселони

22:01 473 Читать на русском
Гуанчжоу Евергранд викупив Паулінью в Барселони
Паулінью / Фото з соцмереж

Півзахисник збірної Бразилії Паулінью відтепер є повноцінним гравцем китайського Гуанчжоу Евергранд.

Після піврічної оренди хавбека Барселони Паулінью Гуанчжоу Евергранд вирішив викупити права на бразильця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У 2017 році Барса придбала Паулінью у Гуанчжоу Евергранд за 40 млн євро. Через сезон китайський гранд орендував назад 30-річного хавбека у каталонців з правом викупу, заплативши 5,5 млн євро за оренду.

Керівництво Гуанчжоу залишилось задоволеним грою бразильця, тому китайці вирішили заплатити Барселоні 42 млн євро за викуп контракту Паулінью.

В минулому сезоні, гравець провів у китайському чемпіонаті 19 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 7-ма асистами.

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