Гуанчжоу Евергранд веде переговори з Вест Хемом щодо трансферу Арнаутовіча

Нападник Вест Хема Марко Арнаутовіч може продовжити кар'єру в китайській Суперлізі.

На австрійського форварда претендує Гуанчжоу Евергранд, клуби почали переговори щодо трансферу, повідомляє Sky Sports.

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Раніше інший китайський клуб Шанхай СІПГ пропонував за Арнаутовіча 35 млн фунтів, а його брат і агент заявив про бажання 29-річного футболіста вирушития в Китай.

Вест Хем минулого тижня виступив із заявою, в якій повідомив, що Арнаутовіч не продається. Однак, судячи з усього, клуб змінив свою позицію.

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Арнаутовіч перейшов у Вест Хем влітку 2017 року. У 53 матчах він забив 19 м'ячів і зробив 10 гольових передач.