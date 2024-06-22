У матчі другого туру континентальної першості чехи розійшлись миром з грузинами (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У суботу ігровий день на чемпіонаті Європи стартував з поєдинку між Грузією та Чехією. Невдахи групи F зазнали у першому турі прикрих поразок від Туреччини (1:3) та Португалії (1:2) відповідно і зобов'язані були перемагати – фіаско будь-якої з них нівелювало шанси на вихід в 1/8 фіналу турніру.

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Грузини з перших секунд кинулись пресингувати суперника, намагаючись створювати небезпечні моменти біля воріт чехів. Однак першими забити могли саме підопічні Івана Гашека – Мамардашвілі ногою відбив сферу після удару Гложека, а за мить потягнув з-під поперечини спробу Шика.

Сакартвело у відповідь втекли у контратаку, Давіташвілі виходив сам на сам, але у боротьбі з захисником опинився на газоні – арбітр пенальті не дав.

Команди грали у божевільному темпі, без центра поля, але й без небезпечних моментів. На 10-й хвилині Давіташвілі вдруге впав у штрафному суперника – знову без уваги рефері.

В середині тайму Чехія вийшла вперед – вкидання з-за бокової, м'яч прилетів до Гложека, той пробив, влучив у Мамардашвілі, але першим встиг на добивання. Суддя запідозрив нападника Байєра у грі рукою і пішов консультуватись з VAR. Зрештою, взяття воріт скасували.

Чехи на куражі побігли добивати розгубленого суперника і Черни дивом не влучив у ворота після передачі низом – залишалось переграти лише голкіпера, але удар у лівий кут видався зовсім кволим.

Вже у доданий час підопічні Віллі Саньйоля мали забивати у роздягальню: Хвіча навісив зі стандарту у воротарський і лише реакція Станека врятувала від вірного гола після удару впритул від Кашії. Арбітр, однак, запідозрив чехів у грі рукою і після консультації з помічниками призначив пенальті. Мікаутадзе з позначки переграв кіпера.

Майже одразу чехи могли зрівняти, але знову Мамардашвілі зреагував на постріл Шика з близької відстані.

По перерві чехи вийшли забивати, але Грузія легко перекусували атаки суперника, втікаючи у стрімкі контратаки. Все, що залишалось команді Гашека – фолити і заробляти "гірчичники". Самовідданість і зарядженість грузинів підкупала і все це було приправлене крижаною впевненістю Мамардашвілі.

На 57-й хвилині Чехія подала небезпечний штрафний, але Крейчі не зумів завершити і "хрестоносці" полетіли в атаку. Хвічу намагались збити в центрі, але йому вдалось дістатись до штрафного суперника і пробити – повз ворота.

У наступній атаці чехи забили: навіс з кутового, Крейчі влучив у ліву стійку, сфера відлетіла до Шика і той добив її у сітку – 1:1. "Локомотива" продовжила тиснути і ледь не подвоїла перевагу після чергового стандарту.

За 20 хвилин до завершення матчу Шик отримав травму і змушений був покинути поле. Його замінив Хітіл, який міг стати одним з героїв, коли головою замикав навіс – впритирку з каркасом воріт. Чехи тиснули і били за будь-якої нагоди – Мамардашвілі літав у рамці немов птах, рятуючи свою команду. Згодом не зміг продовжити гру і Хвіча – команди залишились без своїх лідерів. На шостій доданій Лобжанідзе міг знімати питання щодо переможця, але пробив вище воріт.

Грузія вистояла і набрала історичне очко на дебютному для себе Євро. Стільки ж у Чехії – обидва колективи зберігають шанси на вихід у плей-офф.

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