Збірна Грузії після прикрої поразки від Туреччини приймала Болгарію. Очевидно, що у цьому матчі Сакартвело влаштовувала тільки перемога. Віллі Саньйоль під таке завдання випустив у старті одразу двох представників УПЛ – Ніку Гагнідзе з Колоса та Іраклі Азарова з Шахтаря.

Гості майже нічого не створили, організувавши всього чотири удари на 0,28 xG. Тим не менш, вони доволі непогано оборонялись. Все зламалось на 30-й хвилині, коли Кірілов віддав невдалий пас назад – вийшло точно під ривок Кварацхелії. Хвіча змістився на лівий край штрафного та прошив голкіпера. 1:0!

На 44-й же зіграла ставка на вихідців з УПЛ. Мікаутадзе прострілив з правого флангу на лінію півкола, а Давіташвілі виконав звідти закидушку в карний майданчик. Туди увірвався Гагнідзе, який поцілив поміж ніг Вуцову. 2:0!

В середині другого тайму Грузія оформила розгром Болгарії. Кварацхелія розвернувся на межі штрафного й завдав потужного удару, який парирував Вуцов – а Мікаутадзе зіграв на добиванні. 3:0!

У компенсований час свіжий Гуліашвілі міг вколотити ще один гол, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером, але подальший постріл пройшов у сантиметрах від дальньої стійки гостей. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Сакартвело. Тепер у групі Е аж три команди набрали по три очки (Туреччина, Іспанія і Грузія) – і лише Болгарія залишається з нулем.

