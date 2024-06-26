Картвели переграли португальців (2:0) в третьому турі групового раунду Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Швидкий гол і швидкі атаки – Хвіча у вогні

Грузія дала шуму на дебютному чемпіонаті Європи. Яскрава дуель з турками, потім емоційна нічия з чехами, коли Мамардашвілі встановив рекорд сейвів, а тепер солідний матч проти португальців.

Перемога над фаворитом групи принесла Сакартвело плей-офф! Грузини набрали 4 очки та вийшли в 1/8 фіналу з третього місця, викинувши з турніру Угорщину. Першим суперником у плей-офф стане Іспанія.

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Аутсайдери забили швидкий гол. Мікаутадзе перехопив поганий пас Сілви та вивів на ворота Кварацхелію. Хвіча реалізував свій шанс і відкрив рахунок на другій хвилині. Грузія робила ставку на швидкі атаки. Хвіча розігнав ще кілька контрвипадів, а на початку другого тайму міг замикати простріл з флангу.

Португальська оборона була під постійним тиском картвелів і незабаром дала ще один збій. Сілва на лінії штрафного майданчика необережно цюкнув по нозі Лочошвілі. Арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, а Мікаутадзе реалізував 11-метровий і став найкращим бомбардиром турніру.

Гнів Роналду і фіаско Португалії

Не обійшлося без нових подвигів Мамардашвілі (6 сейвів). Голкіпер в ефектних стрибках потягнув удари Далота. Палінья, Консейсау та двічі Феліш також пробували забити здалеку – всім не вистачило точності. А от удари Роналду блокували. Тільки зі штрафного Кріш зумів прикластися до м'яча.

Роналду дуже нервував. Грузини ледь не довели зіроньку до сліз. Капітана найбільше бісили рішення судді. Сандро Шерер не поставив пенальті, коли Лочошвілі в штрафному відверто тягнув Кріштіану за футболку. А коли арбітр показав Нету жовту за симуляцію, Роналду готовий був завершити матч.

Для португальців результат цього матчу не мав жодного значення. Вони завчасно гарантували собі перше місце, тому сьогодні Роберто Мартінес застосував ротацію. Роналду і компанія намагалися врятувати престиж, але могли й розгром отримати – Чакветадзе неточним ударом завершив контру.