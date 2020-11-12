Грузія та Північна Македонія зустрічаються у вирішальному матчі відбору до Євро-2020. Переможець вийде на континентальну першість, де зустрінеться з Україною.

Грузія та Північна Македонія виграли свої групи у попередній Лізі націй дивізіону D, завдяки чому отримали додатковий шанс пройти на чемпіонат Європи через відбірковий плей-офф. У півфіналах грузини здолали Білорусь, а македонці – Косово. Фінал проходить у Тбілісі.

Телетрансляція матчу на каналі "Футбол 2", онлайн поєдинок можна дивитися через сервіс Oll.tv. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Старт – о 19:00.

Переможець матчу вийде на Євро-2020 та автоматично потрапить у групу С до України, Нідерландів і Австрії.

Стартові склади команд

Грузія: Лорія – Какабадзе, Кверквелія, Кашія, Двалі – Канкава, Квеквескірі – Казаішвілі, Гвілія, Окріашвілі – Качарава.

Запасні: Макарідзе, Купатадзе, Хочолава, Даушвілі, Лобжанідзе, Грігалава, Абурджанія, Давіташвілі, Папунашвілі, Джігаурі.

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Бейтулай, Мусліу, Велкоскі – Рістовскі, Адемі, Ніколов, Аліоскі – Елмас – Несторовскі, Пандєв.

Запасні: Богатінов, Шішковскі, Тотре, Трічковскі, Трайковскі, Костадінов, Зайков, Стояновскі, Спіровскі.

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