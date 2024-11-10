Головний тренер "хрестоносців" Віллі Саньйоль оприлюднив склад команди, яка зіграє в листопадових матчах Ліги націй.

Тренерський штаб збірної Грузії викликав на передматчевий збір у Сагурамо 23 гравці, повідомляє офіційний сайт Грузинської футбольної федерації.

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Варто відзначити присутність у заявці вінгера Динамо Георгія Цітаішвілі, який на правах оренди виступає за іспанську Гранаду, та захисника Шахтаря Георгія Гочолейшвілі, позиченого данському Копенгагену. Натомість відсутній у списку Шота Нонікашвілі з ЛНЗ, який викликався Саньйолем на жовтневі матчі.

Склад збірної Грузії

Воротарі: Георгій Мамардашвілі (Валенсія, Іспанія), Георгій Лорія (Омонія, Кіпр), Лука Гугешашвілі (Пансерраїкос, Греція).

Захисники: Гурам Кашія (Слован, Словаччина), Отар Какабадзе (Краковія, Польща), Георгій Гвелесіані (Персеполіс, Іран), Лаша Двалі (АПОЕЛ, Кіпр), Лука Лочошвілі (Кремонезе, Італія), Георгій Гочолейшвілі (Копенгаген, Данія), Саба Гоглічідзе (Емполі, Італія), Соломон Кверквелія (Динамо Тб).

Півзахисники: Отар Кітеїшвілі (Штурм, Австрія), Георгій Кочорашвілі (Леванте, Іспанія), Ніка Квеквескірі (Ньїредгаза, Угорщина), Анзор Меквабішвілі (Крайова, Румунія), Леван Шенгелія (ОФІ, Греція), Георгій Цітаішвілі (Гранада, Іспанія), Гіоргі Чакветадзе (Уотфорд, Англія), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед, США), Зуріко Давіташвілі (Сент-Етьєн, Франція), Хвіча Кварацхелія (Наполі, Італія).

Нападники: Буду Зівзівадзе (Карлсруе, Німеччина), Жорж Мікаутадзе (Ліон, Франція).

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру Ліги націй між збірними Грузії та України відбудеться 16 листопада в Батумі. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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