Грузія не залишила каменя на камені від збірної Вірменії у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй. Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Плей-офф Ліги націй 2024/25, матч-відповідь

Грузія – Вірменія – 6:1 (перша гра – 3:0)

Голи: Ароян, 4, (аг.), Мікаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Кітеішвілі, 27, Кварацхелія, 63 – Севікян, 48

Перша зустріч між цими командами завершилась розгромною перемогою грузин з рахунком 3:0. Вірменія могла відігратись завдяки диву, але цього не сталось. Уже на 4-й хвилині Грузія повела в рахунку. Цітаішвілі прострілив з лівого флангу, Кітеїшвілі пробив з наскоку. М'яч влучив у Арояна та від нього вже залетів у ворота. Саме на захисника і записали автогол, таким чином відібравши результативну дію в Цітаішвілі.

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Мікаутадзе збільшив перевагу – Кочорашвілі зумів у штрафному відкинути м'яч в напрямку нападника, а Жорж одразу пробив у ближній кут. Чакветадзе на 23-й хвилині зробив рахунок 3:0, якому відкотив той таки Мікаутадзе (правда, довелось ще розхитувати захисника перед ударом). Кітеішвілі забив четвертий м'яч – Кварацхелія перехопив неточну передачу та вивів партнера віч-на-віч, а Отар не схибив. Мікаутадзе ще до перерви оформив дубль – знову неточний пас, тепер уже на воротаря, а Жорж перекинув голкіпера метрів з 25-ти.

На початку другого тайму Вірменія відквитала один м'яч. Вийшло дуже красиво: Бічахчян прорвався лівим флангом та навісив, а Севікян з лінії воротарського примудрився забити ударом через себе! Однак останнє слово було за Грузією: Хвіча завершив ефектну комбінацію, забивши шостий м'яч у ворота Чанчаревіча.

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