Грузія незабутньо дебютувала на Євро – Туреччина перемогла завдяки шедеврам і покарала голкіпера, який пішов атакувати
Туреччина обіграла Грузію (3:1) в рамках першого туру групового етапу Євро2024. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24",
Без сумніву, історичний матч. Ще до стартового свистка він був таким. Передусім через збірну Грузії, яка дебютувала у фінальних частинах чемпіонатів світу чи Європи. Також слід згадати Факундо Тельйо. Вперше матч Євро обслуговував арбітр з іншого континенту. Право отримав рефері з Аргентини.
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Туреччину вважали фаворитом, і вона в такому стилі й почала гру. Можна навіть говорити про домінування десь до середини першого тайму. Найближчим до гола був Каан Айхан, який з-за меж штрафного пробив у стійку воріт. Постійно старався загострювати Гюлер, переважно шукаючи передачами Їлдиза. Однак відкрити рахунок судилося Мерту Мюлдюру. Який же розкішний гол ударом з лету. Відразу ж другий гол додав Їлдіз, але заліз у офсайд – зовсім трішки, на кілька сантиметрів.
Не подумайте, що Грузія просто спостерігала. Ні, вона зовсім не боялася суперника. Ініціативу на себе брав Хвіча. А хто ж іще? Кварацхелія регулярно брав м'яч у глибині поля й тягнув до чужого штрафного, де шукав партнерів у вигідній для удару позиції. Можливо, турки занадто багато уваги приділили головній зірці суперника, бо проспали небезпеку з іншої зони. Кочорашвілі розхитав Їлдіза й прострілив, а Мікаутадзе переправив м'яч у сітку. 1:1. Невдовзі Жорж мав дубль оформити, але не зреагував на момент і не зміг пробити як слід.
Останню десятихвилинку першого тайму дограли на зустрічних темпах. Дуже активний футбол, з ударами, з моментами, з емоціями. Глядачам таке точно подобається. Тренери не стали нічого ламати в перерві, тож після відпочинку команди продовжили свою зарубу. Краще виходило в турків. Хакан продемонстрував силу свого удару, який лиш дивом не завершився голом. Невдовзі Арда Гюлер показав, що не обов'язково бити так сильно. Хавбек Реала з правого флангу за неймовірною траєкторією закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Просто без шансів для Мамардашвілі. Другий шедевр від турків у цьому матчі.
Грузини красу оцінили, але не знітилися. Через кілька хвилин рахунок знову міг стати рівним. Кочорашвілі обігрався з Мікаутадзе й уже збирався святкувати, але м'яч влучив у поперечину! Який момент. Він мав би надихнути Сакартвело. Однак Вінченцо Монтелла дуже майстерно вплинув на гру замінами. Челік і Язиджі мали закривати гру. Як же вони могли пошкодувати, забий Кочорашвілі на 90+3. Неймовірний момент для нього створили Хвіча та Давіташвілі. Ось тут могло усе вирішитися. В кінці в атаку пішов навіть Мамардашвілі. І могли ж зрівняти. Ще одна стійка врятувала турків. А потім казус... Після низки кутових м'яч опинився в Атюркоглу, який біг вільним полем і забив у порожні ворота. Всі суперники були на іншій частині полі.
Туреччині трохи пощастило, але вона з перемоги почала Євро-2024, то які питання. Що ж до Грузії, то її уболівальники можуть бути засмучені лише рахунком. Дуже гідна гра. Надзвичайно гідна.
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