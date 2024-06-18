Без сумніву, історичний матч. Ще до стартового свистка він був таким. Передусім через збірну Грузії, яка дебютувала у фінальних частинах чемпіонатів світу чи Європи. Також слід згадати Факундо Тельйо. Вперше матч Євро обслуговував арбітр з іншого континенту. Право отримав рефері з Аргентини.

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Туреччину вважали фаворитом, і вона в такому стилі й почала гру. Можна навіть говорити про домінування десь до середини першого тайму. Найближчим до гола був Каан Айхан, який з-за меж штрафного пробив у стійку воріт. Постійно старався загострювати Гюлер, переважно шукаючи передачами Їлдиза. Однак відкрити рахунок судилося Мерту Мюлдюру. Який же розкішний гол ударом з лету. Відразу ж другий гол додав Їлдіз, але заліз у офсайд – зовсім трішки, на кілька сантиметрів.

Не подумайте, що Грузія просто спостерігала. Ні, вона зовсім не боялася суперника. Ініціативу на себе брав Хвіча. А хто ж іще? Кварацхелія регулярно брав м'яч у глибині поля й тягнув до чужого штрафного, де шукав партнерів у вигідній для удару позиції. Можливо, турки занадто багато уваги приділили головній зірці суперника, бо проспали небезпеку з іншої зони. Кочорашвілі розхитав Їлдіза й прострілив, а Мікаутадзе переправив м'яч у сітку. 1:1. Невдовзі Жорж мав дубль оформити, але не зреагував на момент і не зміг пробити як слід.

Останню десятихвилинку першого тайму дограли на зустрічних темпах. Дуже активний футбол, з ударами, з моментами, з емоціями. Глядачам таке точно подобається. Тренери не стали нічого ламати в перерві, тож після відпочинку команди продовжили свою зарубу. Краще виходило в турків. Хакан продемонстрував силу свого удару, який лиш дивом не завершився голом. Невдовзі Арда Гюлер показав, що не обов'язково бити так сильно. Хавбек Реала з правого флангу за неймовірною траєкторією закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Просто без шансів для Мамардашвілі. Другий шедевр від турків у цьому матчі.

Грузини красу оцінили, але не знітилися. Через кілька хвилин рахунок знову міг стати рівним. Кочорашвілі обігрався з Мікаутадзе й уже збирався святкувати, але м'яч влучив у поперечину! Який момент. Він мав би надихнути Сакартвело. Однак Вінченцо Монтелла дуже майстерно вплинув на гру замінами. Челік і Язиджі мали закривати гру. Як же вони могли пошкодувати, забий Кочорашвілі на 90+3. Неймовірний момент для нього створили Хвіча та Давіташвілі. Ось тут могло усе вирішитися. В кінці в атаку пішов навіть Мамардашвілі. І могли ж зрівняти. Ще одна стійка врятувала турків. А потім казус... Після низки кутових м'яч опинився в Атюркоглу, який біг вільним полем і забив у порожні ворота. Всі суперники були на іншій частині полі.



Туреччині трохи пощастило, але вона з перемоги почала Євро-2024, то які питання. Що ж до Грузії, то її уболівальники можуть бути засмучені лише рахунком. Дуже гідна гра. Надзвичайно гідна.

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