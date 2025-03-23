Поєдинок між Грузією та Вірменією у плей-офф Ліги націй вкотре підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна зневажають не лише в Україні.

На матчі Грузія – Вірменія вболівальники обох команд продемонстрували активну підтримку. Не обійшлось і без знаменитого "Путін – х**ло", яку придумали українські ультрас.

Грузія – Вірменія – 6:1 – відео голів та огляд матчу-відповіді плей-офф Ліги націй

Цей епізод потрапив у трансляцію матчу, підкресливши, що президента Росії не люблять багато де. Так, росіяни у 2008-му році анексували частину Грузії, яка тепер підконтрольна частково визнаній Республіці Абхазія.

До слова, Грузія розбила Вірменію в цьому матчі (6:1) та зберегла прописку в дивізіоні B. Загальний рахунок протистояння – 9:1.

Грузія оформила 9:1 у протистоянні з екс-командою Петракова – у Цітаішвілі вкрали асист, Мікаутадзе оформив 2+1