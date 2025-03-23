Збірна Грузії розбила Вірменію у другому матчі плей-офф Ліги націй, який відбувся 23 березня 2025 року. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Плей-офф Ліги націй 2024/25, матч-відповідь

Грузія – Вірменія – 6:1 (перша гра – 3:0)

Голи: Ароян, 4, (аг.), Мікаутадзе, 14, 35, Чакветадзе, 23, Кітеішвілі, 27, Кварацхелія, 63 – Севікян, 48

Уже на 4-й хвилині Грузія повела в рахунку – після удару Кітеішвілі м'яч влучив у Арояна, від якого снаряд і залетів у ворота. Мікаутадзе подвоїв перевагу, одразу пробивши після скидки від Кочорашвілі. Уже на 23-й хвилині Чакветадзе після пасу Мікаутадзе забив третій м'яч. Кітеішвілі на 27-й хвилині зробив рахунок 4:0 – Хвіча перехопив м'яч та вчасно віддав розрізну передачу.

Грузія оформила 9:1 у протистоянні з екс-командою Петракова – у Цітаішвілі вкрали асист, Мікаутадзе оформив 2+1

Крапку в першому таймі поставив Мікаутадзе, який перехопив жахливий пас на голкіпера, перекинувши його. Вірменія забила гол престижу на старті другого тайму – Севікян примудрився пробити через себе попри те, що поруч з ним був захисник. Але Хвіча на 63-й хвилині поставив крапку, завершивши комбінацію.