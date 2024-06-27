Віллі Саньйоль

Вік: 47 років

Амплуа: головний тренер

Статистика у збірній Грузії: 18 перемог, 6 нічиїх, 13 поразок

У ньому вже важко розпізнати прудконогого правого крайка Баварії і збірної Франції 2000-х. З’явилися кілька зайвих кілограмів, мімічні зморшки і пасма благородної сивини у скронях. Але це все той же Віллі Саньйоль, багаторазовий чемпіон німецької Бундесліги, тріумфатор ЛЧ 2001-го і фіналіст Кубка світу 2006-го.

Грузія – Португалія – 2:0 – відео голів та огляд історичного матчу Євро-2024

Збірна Грузії, певною мірою, унікальна. За понад тридцять років незалежності країни її головна команда ніколи не пробивалася у фінальну частину великих форумів. Навіть не претендувала на це по-серйозному, хоча іноді боляче кусала – збірна України підтвердить. Такий стан речей завжди дивував з огляду на багатющі футбольні традиції маленької країни, велич тбіліського Динамо 70-80-х, постійну присутність у складі "хрестоносців" зірок європейського футболу. Каладзе, брати Арвеладзе, Кінкладзе, Хізанішвілі, Кецбая, Кобіашвілі – вони могли б робити погоду у будь-якій збірній. Але у кожному новому відбірковому циклі Сакартвело перебували далеченько від реальної боротьби за путівки, а іноді падали на самісіньке дно групи.

"Чому так?" – запитав я шість років тому Реваза Дзодзуашвілі, легендарного захисника тбіліського Динамо 60-70-х, який на початку 2000-х очолював збірну Грузії. Реваз Михайлович зайшов здалеку: "Це залежить від того, на що робить ставку держава. Окрім того, потрібно дивитися глибше. Наша природа і наш клімат – ідеальні для футболу і спорту загалом. (…) Але прийшов час, коли футбол став великим бізнесом. Наші футболісти могли б бути якщо не найкращими у світі, то принаймні не гіршими від Роналду чи Мессі. Той же Кінкладзе – він, до речі, мій вихованець. (…) Але це зараз багато кого не влаштовує – конкуренцію, яку може нав'язати Грузія, хочуть знищити".

"Хто?" – здивувався я. "Можливо, Європа. Будь-яка країна, – категорично заявив Дзодзуашвілі. – Подивіться, що робить Африка! Вона зайняла свою нішу у великому футболі. А радянський футбол розвалився – ми залишилися у власному соку. Не беруть у Європу не через те, що у нас погані футболісти, а щоб гроші сюди не зайшли. Це – війна. Війна бізнесу. Майбутнє покоління, якщо дослухається до нас, то зрозуміє ситуацію. Вони візьмуть у руки кинджал та меч (бутси і щитки) і змагатимуться по-гладіаторськи, працюючи до сьомого поту. Природні дані дозволяють нам бути великими футболістами світу".

Ще наприкінці 90-х грузинська федерація взяла курс на іноземних тренерів. Загалом аж сім приїжджих спеціалістів очолювали збірну в різний час. Були серед них і зірки – Ален Жиресс, Клаус Топмьоллер та Ектор Купер. Однак ця трійця якраз і розчарувала найбільше. Особливо гучно провалився аргентинський екс-коуч Мальорки, Валенсії та міланського Інтера – лише одна перемога при одинадцяти поразках. У 2014-му збірна Грузії пробила історичне дно, опинившись на 125 рядку рейтингу ФІФА.

Віллі Саньйоль – варяг №8 у тренерському кріслі "хрестоносців". Про його призначення оголосили 14 лютого 2021-го. Рішення, яке спочатку не викликало особливого ентузіазму. І справа тут не лише у попередньому багатошаровому досвіді розчарувань зайдами. Просто Саньйоль, за свою нетривалу тренерську кар’єру, нічого вагомого не досягнув ані з французькою "молодіжкою", ані з Бордо, який очолював майже два сезони. Так, були яскраві перемоги над Монако (4:1) чи ПСЖ (3:2). Але були й катастрофічні поразки – Ліону (0:5) чи Ніцці (1:6). Ще встиг трохи попрацювати у тренерському штабі Анчелотті в Баварії і навіть отримав статус "в.о." до приходу Юппа Хайнкеса. Далі – цілих чотири роки без футболу. І тут – дзвінок з федерації футболу Грузії.

До честі Саньйоля, він з великим ентузіазмом вхопився за надану довіру. На підході до національної команди якраз перебувало талановите покоління – Хвіча, Мамардашвілі, Кочорашвілі, Давіташвілі, Меквабішвілі. Також Віллі надіслав чіткі сигнали чемпіону світу і власнику українського паспорта Цітаішвілі. А той, побачивши реальний інтерес, зробив логічний вибір на користь етнічної батьківщини. Та головний свій "трансфер" Саньйоль провернув із Жоржем Мікаутадзе, який народився, виріс та зробив кар’єру у Франції. Вчора нападник Метца добив поранену Португалію і очолив список бомбардирів Євро-2024 з трьома голами. Загалом за три роки Мікаутадзе настріляв уже 13 м’ячів і ділить 5-7 місця в історичному реєстрі збірної Грузії.

2006: Willy Sagnol beats Portugal in the World Cup with France ️



2024: Willy Sagnol beats Portugal in the Euros with Georgia ️#GEOPOR #BBCEuros #Euro2024 pic.twitter.com/XXdn55rW9f — Match of the Day (@BBCMOTD) June 26, 2024

Виявилось, що французький тренер – не тільки хороший селекціонер, а ще й стратег і психолог. Чим насамперед Грузія підкупила нейтрального глядача Євро-2024 з першого ж матчу проти турків? Скаженим настроєм і самовіддачею. Румунія видала схожий перформанс проти Луніна і компанії. Натомість "хрестоносці" виходили, немов на останній бій, аж тричі. Не завжди виграються матчі завдяки еталонним білд-апам "ситих котів". Футбол не любить фальші.

Попереду у Сакартвело зустріч із найкращою командою групового етапу. Фурія Роха – єдина збірна, яка виграла всі матчі і не пропустила жодного м’яча. Незалежно від результату проти Іспанії, Саньйоля і його гладіаторів зустрічатимуть вдома по-чемпіонськи.

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