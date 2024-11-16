Грузія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу
16 листопада 21:42 - Читать на русском
Грузія розписала нічию з Україною (1:1) в рамках 5-го раунду Ліги націй 2024/25. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Уже на сьомій хвилині Україна вийшла вперед. Мудрик промчав правим флангом, накрутив кількох опонентів і прострілив – на лінії воротарського Кверквелія ефектно спрямував м'яч у власні ворота.
Україна розписала нічию з Грузією – шанси на еліту Ліги націй тануть на очах
Аж до 74 хвилини підопічні Сергія Реброва утримували мінімальну перевагу, коли атака кількома етапами подарувала грузинам гол. Трубін впорався з першим ударом, але Матвієнко не зміг завадити Мікаутадзе добити м'яч у сітку.
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