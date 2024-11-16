Грузія розписала нічию з Україною (1:1) в рамках 5-го раунду Ліги націй 2024/25. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Уже на сьомій хвилині Україна вийшла вперед. Мудрик промчав правим флангом, накрутив кількох опонентів і прострілив – на лінії воротарського Кверквелія ефектно спрямував м'яч у власні ворота.

Україна розписала нічию з Грузією – шанси на еліту Ліги націй тануть на очах

Аж до 74 хвилини підопічні Сергія Реброва утримували мінімальну перевагу, коли атака кількома етапами подарувала грузинам гол. Трубін впорався з першим ударом, але Матвієнко не зміг завадити Мікаутадзе добити м'яч у сітку.