Фанати збірної України визначили, хто з гравців найбільше вразив у матчі 5-го туру Ліги націй проти Грузії (1:1).

Нагороду "Лев матчу" отримав вінгер Михайло Мудрик, інформує прес-служба УАФ. Представник Челсі набрав 58% голосів вболівальників.

Грузія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Саме Мудрик розігнав атаку, яка призвела до автогола Кверквелії на 7-й хвилині матчу. Його вистачило лише для нічиєї. У голосуванні за "Лева матчу" топ-3 української збірної доповнили воротар Анатолій Трубін (13%) та захисник Ілля Забарний (7%).

Попереду в команди Реброва залишився один тур групового етапу Ліги націй. 19 листопада Україна зіграє на полі Албанії.

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