Збірна України в рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА 2024/25 зіграє з Грузією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру Ліги націй УЄФА 2024/25 між збірними Грузії та України розпочнеться о 19:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO, а також в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та на місцевих телеканалах "Суспільного" (крім ОТТ). За ключовими подіями можна слідкувати на "Футбол 24".

Грузія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Стартові склади

Грузія: Мамардашвілі – Квікрквелія, Кашія, Лочошвілі – Какабадзе, Кочорашвілі, Кітеішвілі, Чакветадзе Шенгелія – Зівзівадзе, Кварацхелія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

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