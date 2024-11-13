Визначились прізвища тих, хто інформаційно супроводжуватиме поєдинок національної команди з грузинами.

У суботу, 16 листопада, збірна України в рамках 5-го туру Ліги націй на виїзді зустрінеться з Грузією. Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги націй. Також переглянути дуель можна буде на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків та ін.) у цифровому етері Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

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На платформі MEGOGO матч прокоментують Вадим Скічко і Сергій Лук’яненко. О 17.30 розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після фінального свистка. Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков, а їхніми гостями – ексгравці збірної України Олександр Головко й Артем Кравець.

На "MEGOGO Спорт" і місцевих каналах Суспільного на матчі працюватимуть коментатори MEGOGO Віталій Волочай і Віталій Кравченко.

Нагадаємо, дуель між Грузією та Україною відбудеться в Батумі на AdjaraBet Arena 16 листопада. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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