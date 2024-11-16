Ребров не здивував, Саньйоль притримав лідера

Несподіванок у стартовому складі збірної України не було. Питання існували тільки щодо вибору на позиції правого вінгера, де конкурують Зубков і Гуцуляк – тренерський штаб зробив вибір на користь першого. Менші суперечки точились навколо опорника, де Калюжний став народним кандидатом, однак Сергій Ребров прогнозовано довірився Бражку.

Довбик, попри невеличкі проблеми в підготовчому процесі, теж вийшов зі старту. А от у грузинів одна із зірок нападу залишилась в запасі – мова про Мікаутадзе, якого замінив Зівзіадзе. Позицію дискваліфікованого Двалі в центрі оборони закрив Лочошвілі, який у попередніх матчах діяв у ролі латераль. Вільну ділянку зайняв Шенгелія, а замість центрбека Гвелесіані вийшов Кверквелія.

Грузія спробувала взяти Україну з наскоку. Хвіча видав один з найкращих матчів

Сакартвело приймало нас на Батумі Арені, поле якої залила рясна злива. Дренаж в цілому працював, за винятком ділянки на лівому фланзі господарів, однак про суперзручну травичку господарям довелося забути. Вони списали поразку в Познані на поганий газон – цікаво, чи стануть картвелі списувати свої проблеми на нього зараз.

Хай там як, старт зустрічі був за грузинами. Підопічні Віллі Саньйоля підняли темп на максимум, а найбільш вражало відродження Кварацхелії. Вінгера Наполі постійно критикували за виступи в збірній – у Лізі націй він ще жодного разу не зробив погоди – однак цього вечора Хвічу "перло". Можливо, допомогло повернення на рідний лівий край атаки, адже в попередніх поєдинках Кварадона працював по центру.

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Хоча відкриватись в опорній зоні лідер грузинів теж не забував. Він допомагав комбінувати, тікав на простір, обігрував і створював гостроту. В першому таймі усі 4 спроби дриблінгу 1-в-1 від Хвічі виявились вдалими (всього виграв із 9-ти), а його удар на 6-й хвилині з кута штрафного летів у дев'ятку. Трубін врятував!

За хвилину до цього Сакартвело вискочило в небезпечну контратаку по центру. Чакветадзе завершив її переведенням на правий край штрафного, звідки пробив Зівзіадзе. Миколенко встиг підставити ногу!

Взагалі, грузини дуже круто розбігались у контрвипади, хоча позиційні атаки в перші хвилин 20 теж виглядали непогано. Взнаки давались проблеми нашої збірної у середньому блоці.

Україна повторила прагматичний сценарій першого матчу. Мудрик знову став ключовим

Втім, вже на 7-й хвилині грузини зазнали фіаско. Господарі не просто провалили свій кутовий, а й ковтнули стрімку контратаку правим флангом. Мудрик обігрався у стіночку з Судаковим та чкурнув вперед метрів на 70, заодно розхитавши захисника грузин.

Подальший простріл з правого краю штрафного мав завершитись замиканням Довбика чи Судакова, однак замість них відзначитись вирішив Кверквелія – автогол Соломона вивів Україну вперед. 0:1! Тепер вже наша збірна могла грати по рахунку, тікаючи в контратаки.

Спроби українців атакувати позиційно виглядали кволо. Відкривань між лініями практично не виникало, а конкретно на правому фланзі провалювався Зубков. Олександр ніяк не допомагав Довбику, хоча той старався – у першому таймі зробив аж 17 дотиків до м'яча.

Світлою плямою виглядав Конопля, який відкривався в опорній зоні та роздав кілька хороших передач. Але Сергій Ребров не дуже-то й волів грати першим номером. До перерви Україна тримала м'яч лишень 42% часу. "Синьо-жовті" віддали майже на сотню пасів менше, але не програли єдиноборства – за їхньою кількістю та успішністю команди йшли на рівних.

Подібну тактику вже давно використовують проти Грузії. Підопічні Віллі Саньйоля не люблять працювати першим номером. У них великі труднощі в роботі у завершальній фазі атак, якщо володіння перевалює за 55%. Поєдинок у Батумі не став винятком. Після 15-ї хвилини, коли стартовий запал здувся, господарі виконали всього 6 дотиків у штрафному й провели всього один удар (дальній) – на відміну від трьох на старті.

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Основна ідея українців у атаці крутилася навколо використання Мудрика та контратак, які знову ж таки розганяв Михайло. "Віддай йому м'яч, допоможи обігратись – і все буде тіп-топ!" І наш козак виправдовував очікування, ледь не забивши на 36-й хвилині після стіночки з Довбиком. Вінгер Челсі влетів на лівий край штрафного й опинився прямо перед Мамардашвілі, однак не зміг його прошити.

Це був перший із двох наших ударів до перерви. Другий у компенсований час завдав Зубков, який зачепився за винос Трубіна, віддав пас Судакову й побіг відкриватись на лівий фланг. Отримавши передачу від Георгія, Сашко вгатив із дистанції – повз ворота!

Нервовий другий тайм

Сергій Ребров не став робити замін у роздягальні, а от Віллі Саньйоль замість Чакветадзе випустив Давіташвілі. При цьому зміст гри явно змінився. Матч став рівнішим і більш відкритим, що грало на руку обом колективам – але особливо грузинам, яким 58% володіння ніяк не вперлись.

У другому таймі цей показник довго не підіймався вище 52%, а за ударами до 80-ї хвилини господарі вели з рахунком 9:2. Вже на 47-й хвилині Хвіча одним розворотом втік від трьох українців, після чого прострілив на 11 метрів – Давіташвілі замкнув, але м'яч пройшов над воротами Трубіна.

На 62-й же фантастичний Кварадона міг забивати сам, змістившись з лівого флангу та бахнувши з-за меж штрафного – Україну врятувала поперечина!

Втім, "синьо-жовті" відповідали своїми моментами. Так, на 56-й хвилині атака українців завершилась пострілом Зубкова з правого кута карного – сфера пролетіла поруч із дальньою стійкою (хоча Мамардашвілі навряд чи пропустив би).

На 64-й же Мудрик увірвався на лівий край та виконав катбек під удар Довбику метрів з восьми. Вище воріт!

На 71-й хвилині Забарний переграв суперника на фланзі й виконав прорив до чужого штрафного, після чого віддав розрізний пас Довбику. Артем обійшов Мамардашвілі та пробив у стійку! Втім, нападник перед цим заліз у офсайд. Взагалі, слід відзначити Артема – чи не вперше форвард Роми провів реально корисний матч за національну команду.

Україна підсіла в ендшпілі. Віллі Саньйоль вгадав із заміною

На жаль, цей момент став останнім для "синьо-жовтих" у основний час...

Важкий газон і логістичні проблеми змушують враховувати фактор втоми. Сергія Реброва часто критикують через затягування із замінами, але цього разу він діяв оперативно – вже на 61-й хвилині на банку відправились Зубков і Шапаренко, а на поле зайшли Гуцуляк з Криськівим.

Віллі Саньйоль невдовзі провів потрійну перестановку, кинувши у бій Мікаутадзе, Цітаішвілі та Гочолейшвілі. Дуже агресивний хід, враховуючи зняття з пробігу центрбека Кверквелії та латераля Шенгелії. І це рішення погано вплинуло на хід нашої останньої 30-хвилинки.

Якщо до цього грузини вели за ударами по перерві з рахунком 3:2, то після фінального свистка було вже 11:4. І це при тому, що два поспіль постріли українців сталися у компенсований час. "Синьо-жовті" втрачали контроль над ходом гри.

Вже на 68-й хвилині фантастичний Хвіча змістився з лівого флангу та дав проникну передачу на Мікаутадзе. Жорж розвернувся та з краю штрафного та пробив низом – м'яч пройшов поруч з дальньою штангою.

На 72-й же Цітаішвілі виводив Мікаутадзе віч-на-віч з Трубіним, але Анатолій вибіг далеко за межі карного майданчика та в підкаті вибив м'яч.

Зрештою, на 76-й хвилині Жорж покарав українців. Нападник Ліона зіграв на добиванні після удару головою від Кочорашвілі. Трубін парирував, однак врятувати від Жоржа він не зміг. 1:1.

На жаль, цей гол і вирішив долю протистояння, хоча на останніх секундах Україна могла врятуватись зусиллями свіжого Яремчука. Той зачепився за діагональ у контратаці, розвернувся й покотив під удар Гуцуляку з кількох метрів. Мамардашвілі парирував, а потім взяв добивання від не менш свіжого Назаренка.

На жаль, у Батумі фіксуємо нічию. Теоретично у нас ще залишаються шанси на друге місце й стикові матчі за еліту Ліги націй. Для цього необхідно, аби Албанія не виграла у чехів та поступилась Україні, а грузини при цьому повинні втратити очки в Празі.

Тут би тепер не вилетіти. Україна залишається на дні квартету, маючи всього 5 очок. Без перемоги над албанцями виліт у дивізіон С неминучий.