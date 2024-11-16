"Що сказав гравцям? Які слова? Вдячний гравцям за віддачу, яку вони показали на полі. На такому газоні дуже важко щось створювати, було важко грати, і особливо з таким суперником як Грузія, коли вона грає вдома з великою підтримкою. На жаль, ми не втримали цей результат, могли вирвати, могли забити гол. Маємо, що маємо, і тепер готуємося до не менш важливої гри з Албанією.

Грузія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Головним фактором було те, що ми забили достатньо швидкий м'яч і для нас результат був надзвичайно важливим. Гравці намагалися втримати його. Певно через це були помилки, ми сідали в низький блок. Дуже важко, всі розуміють, за яку країну вони грають. Я вважаю, що сильно впливав результат на дії наших гравців. Ще раз, ми грали проти Грузії, яка грала вдома, з підтримкою своїх трибун, і сьогодні дійсно суперник був з іншою мотивацією, ніж минулий раз.

З Мудриком спілкувалися, тому що він проробив багато інтенсивної роботи. Я підказував в деяких моментах, бо Михайло важливий гравець для нас, він допомагає в атаці і дає нас швидкість. І питав наскільки він готовий, оскільки поле було дуже важке для гри. З приводу Коноплі, так, всі сьогодні бачили, якого Хвіча високого рівня він і наскільки небезпечний. Не тільки Юхим впорався з завданням стримувати його, а й всі хто допомагав йому.

Я вдячний грузинським вболівальникам, які співали дуже цікаву пісню. Вважаю, що це важливо. Щиро ставлюся до грузинського народу, маю багато друзів і я вдячний за позицію громадян, котрі дійсно підтримують Україну. Це показала і ця зустріч, і коли тільки все почало відбуватися. Ми всі відчували велику підтримку", – висловився Ребров на прес-конференції.

Нагадаємо, що України та Грузія зіграли унічию 1:1. "Синьо-жовті" мають п'ять балів і перебувають на останньому місці у своїй групі. Сакартвело перебувають на першій сходинці з сімома очками.

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