– Що потрібно змінити в нашій збірній у порівнянні з попереднім поєдинком із грузинами?

– Я вважаю, що це різні ігри. Ми готуємося до кожного матчу, як і збірна Грузії. Зараз ми граємо на виїзді, у них буде велика підтримка. Впевнений, що грузини будуть більш агресивними. Але в нас є свій план на гру, і ми повинні його виконувати.

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– Яка кадрова ситуація в команді? Чи готовий зіграти Артем Довбик?

– Учора Артем провів перше тренування. Подивимося, чи зможе він зіграти. На жаль, є багато гравців, які мають мікропошкодження. Після переїздів достатньо втомлені гравці тих же Динамо й Шахтаря. На жаль, завтра не зіграє Владислав Ванат, він ще відновлюється. Сподіваюся, він повернеться до наступного матчу. Ті гравці, які завтра вийдуть на поле, розуміють відповідальність цього матчу. Я впевнений, що всі вони вийдуть і будуть змагатися за Україну.

– Які сильні й слабкі сторони грузинської збірної? В якому вона стані?

– Я не знаю, в якому стані збірна Грузії, але ми грали з ними місяць тому. Є інформація й з іншого матчу, коли вони змінили тактичну схему. Але ми повинні бути готовими до будь-якої схеми й протистояти такій команді.

– Чи звертаєте ви увагу на ситуацію в групі перед завершальними двома матчами?

– Про це говорили нам, коли ми грали проти Словаччини на Євро-2024. Але я вважаю, що взагалі на рівні збірних зібрані дуже висококласні футболісти, і всі виходять вигравати. Завтра ми будемо налаштовані на перемогу, тому що ця гра дуже важлива. Упевнений, буде цікавий матч.

– Як ви збираєтеся зупиняти Хвічу Кварацхелію?

– Так, як намагалися зупиняти й у першому матчі. Я не знаю, на якій позиції він гратиме, я дуже поважаю цього футболіста. Я вважаю, що в грузинів дуже високого рівня гравці атаки, дуже цікаво грати проти них. Але в нас є свій план на гру, – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що матч між збірними Грузії та України запланований на 16 листопада в Батумі. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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