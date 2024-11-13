"Ми зосереджені на тому, щоб провести наступні два матчі на максимально високому рівні. Ми хочемо отримати необхідні результати, щоб вийти на наступний етап.

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На нас чекає перший матч проти України, і ми зробимо все можливе, щоб порадувати грузинських уболівальників. Фінальну гру в Чехії ми зустрінемо з позитивним настроєм, що буде дуже важливо.

Для команди дуже добре виступати в різних містах, адже вболівальники отримують можливість побачити команду якомога більше. Я впевнений, що в Батумі буде дуже хороша фанатська база", – цитує Шенгелію sportline.ge.

Нагадаємо, що Україна та Грузія зіграють 16 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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