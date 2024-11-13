УЄФА призначив офіційних осіб на матч 5-го туру Ліги націй між Україною та Грузією.

Поєдинок Грузія – Україна судитиме англійський арбітр Кріс Кавана. На лініях йому допомагатимуть земляки – Лі Беттс та Ніл Девіс (обидва – Англія), четвертим рефері буде Сем Барротт, повідомляє сайт УЄФА.

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Слід зауважити, що Кавана ніколи е працював на матчах ні українських, ні грузинських команд. Водночас 39-річний арбітр спровокував один із найбільших скандалів нинішнього сезону АПЛ.

У матчі 6-го туру Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (0:3) Кріс наприкінці першого тайму показав пряму червону Бруну Ференандешу. На той момент лондонці мінімально вели в рахунку, а в другому таймі господарі без свого капітана пропустили ще двічі. Пізніше FA розглянула цей епізод та визнала, що Кавана помилився, та скасувала вилучення португальця, не застосувавши до гравця дисциплінарних санкцій.

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