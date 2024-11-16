У Батумі вирує негода перед матчем п'ятого туру Ліги націй між Грузією та Україною.

У суботу, 16 листопада, підопічні Сергія Реброва зіграють з Сакартвело на Батумі Арені. Наразі рясний дощ заливає газон стадіону.

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Працівники арени спочатку накрили поле захисною плівкою, щоб зменшити кількість води, яка буде потрапляти на газон. Потім спробували прибрати калюжі, які утворилися від опадів. Очікується, що дощ протягом кількох годин посилиться.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, матч можуть перенести на завтра. Рішення ухвалять перед початком гри арбітри та делегати, які оцінять стан газону.

Нагадаємо, матч між Грузією та Україною розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наразі у "синьо-жовтих" чотири очки, а Сакартвело – шість балів.

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