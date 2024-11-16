Збірні Грузії та України показали вбрання, в якому вийдуть на поле у матчі 5-го туру Ліги націй.

Збірна України зіграє проти Грузії в класичній жовтій формі, повідомляє прес-служба УАФ.

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Саме в цьому екіпіруванні (від нового спонсора Adidas), команда Реброва провела попередній поєдинок з грузинами, в якому здобула дебютну перемогу в Лізі націй.

Сакартвело приміряє червоне вбрання. Воротар збірної України буде одягнений у фіолетовий комплект, тоді як грузинський голкіпер виступатиме у блакитній формі.

Нагадаємо, матч між збірними Грузії та України відбудеться вже сьогодні, 16 листопада, в Батумі. Початок гри о 19:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру англійська бригада суддів на чолі з 39-річним Крісом Каваном.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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